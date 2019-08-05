Бразильський злочинець Клаувіно де Сільва намагався втекти з в’язниці в Ріо-де-Жанейро, прикинувшись 19-річною дочкою.

У Бразилії злочинець надягнув довгу темну перуку, силіконову маску і одяг, в якому прийшла його донька: рожеву футболку з пончиками і обтягуючі джинси. Однак під час втечі його видала нервозність.

Він хотів залишити свою 19-річну дочку у в’язниці замість себе. Поліція розглядає її, як можливу співучасницю втечі.

Злочинець Сільва був частиною керівництва Червоного командування, однієї з найвпливовіших злочинних груп в Бразилії, яка контролювала незаконний оборот наркотиків в значній частині Ріо.

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Після невдалої спроби втечі його перевели до в’язниці суворого режиму, де до нього застосують дисциплінарні санкції.

Нагадаємо, раніше невідомий відкрив вогонь по людях у Дейтоні.