У США засудили до 20 років позбавлення волі Сезара Сайок, який в минулому році поштою посилав бомби критикам президента Дональда Трампа.

У США оголосили вирок 57-річному Сезару Сайоку, який у 2018 році поштою відправляв бомби критикам президента Дональда Трампа.

Сайок напередодні виборів 2018 року відрядив 16 непрацюючих бомб тим, хто критикував політику Трампа, серед них й екс-президент США Барак Обама, колишній Держсекретар Хілларі Клінтон та офіси CNN.

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Прокуратура вимагала довічного ув’язнення для чоловіка. Однак після розмови виявилося, що Сайок хоч і ненавидів тих людей, але вбивати їх не хотів.

Тому в суді зійшлися на вироку у 20 років.

Раніше Факти ICTV писали, що бомби, відправлені американським політикам і в офіс CNN, були начинені порошком і осколками скла.