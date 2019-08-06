PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Росія

Вибухи біля Ачинська: кількість постраждалих зросла до 12 людей

Внаслідок вибухів на складі боєприпасів біля російського міста Ачинськ постраждали 12 осіб.

Взрывы возле Ачинска

Кількість постраждалих після пожежі і серії вибухів боєприпасів на військових складах поблизу Ачинська у Красноярському краї Росії збільшилася до 12.

Шість осіб було госпіталізовано з ураженнями середньої тяжкості.

Читайте: Вибух на складі боєприпасів у Росії – людей евакуюють

Решта шість постраждалих після огляду лікарів були спрямовані на амбулаторне лікування.

Раніше Факти ICTV писали, що на артилерійському складі в селищі Кам’янка, що недалеко від Ачинська в Росії, пожежа могла статися через підрив снаряда.

Фото: loh_chiliysky

Джерело: Интерфакс

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вибух у Кам’янці: ЗМІ повідомляють про постраждалих
Причина вибухів на складі боєприпасів у Кам’янці
Момент вибуху в Кам’янці потрапив на відео
Вибух на складі боєприпасів у Росії – людей евакуюють
Протести у Москві: як ОМОН розганяв учасників акції та проводив затримання
Отруєння Скрипалів: Росії обмежили доступ до коштів міжнародних організацій
Російські паспорти на Донбасі отримали понад 13 тис. осіб – Матіос
Дим від пожеж у Росії досягнув Монголії: Путін відмовляється від допомоги США
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка