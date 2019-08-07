За останні два дні британські винищувачі Typhoon перехопили п’ять російських військових літаків над Балтійським морем.
Над Балтійським морем британські винищувачі Typhoon перехопили п’ять військових літаків РФ.
Винищувачі були змушені двічі піднятися з авіабази НАТО в Естонії.
– Російські літаки перебували у міжнародному повітряному просторі без затвердженого плану польоту і не зв’язувалися з керуванням повітряного руху, – йдеться у повідомленні.
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5 серпня був перехоплений російський транспортний літак Ан-26. Після цього британські літаки відхилилися для перехоплення російського бомбардувальника Ту-142 і двох винищувачів Су-27Б поблизу повітряного простору Литви.
6 серпня поблизу повітряного простору Естонії Typhoon перехопили російський транспортний літак Ту-134.
До речі, у Лівії в аеропорту Місурати обстріляли літак ІЛ-76ТД української компанії Скайавіатранс, який перевозив гуманітарний вантаж.
Джерело: RAF news