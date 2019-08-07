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Над Балтійським морем британські винищувачі перехопили п’ять військових літаків РФ

За останні два дні британські винищувачі Typhoon перехопили п’ять російських військових літаків над Балтійським морем.

Над Балтійським морем британські винищувачі перехопили п’ять військових літаків РФ

Над Балтійським морем британські винищувачі Typhoon перехопили п’ять військових літаків РФ.

Винищувачі були змушені двічі піднятися з авіабази НАТО в Естонії.

– Російські літаки перебували у міжнародному повітряному просторі без затвердженого плану польоту і не зв’язувалися з керуванням повітряного руху, – йдеться у повідомленні.

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5 серпня був перехоплений російський транспортний літак Ан-26. Після цього британські літаки відхилилися для перехоплення російського бомбардувальника Ту-142 і двох винищувачів Су-27Б поблизу повітряного простору Литви.

6 серпня поблизу повітряного простору Естонії Typhoon перехопили російський транспортний літак Ту-134.

До речі, у Лівії в аеропорту Місурати обстріляли літак ІЛ-76ТД української компанії Скайавіатранс, який перевозив гуманітарний вантаж.

Джерело: RAF news

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