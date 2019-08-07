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У США кінна поліція провела афроамериканця на мотузці вулицею

У США розгорівся расистський скандал через фото, на яких офіцери кінної поліції ведуть афроамериканця з мотузкою навколо зап’ясть.

У США кінна поліція провела афроамериканця на мотузці вулицею

У мережі з’явилися фотографії, на яких офіцери кінної поліції в Техасі ведуть афроамериканця широкою порожньою вулицею з мотузкою навколо зап’ясть.

Після того, як фотографії стали вірусними, а в соціальних мережах піднялася хвиля обурення, поліцейському управлінню Галвестона довелося вибачитися.

За словами правоохоронців, у офіцерів, які затримали афроамериканця, не було злого умислу.

За це фото офіцерів поліції в Техасі звинуватили у расизмі. Фото: Irish Post

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– Я вважаю, що в цьому випадку наші офіцери погано розсудили і могли почекати транспорт на місці арешту, – йдеться у заяві начальника поліцейського управління.

Нагадаємо, футболіст лондонського Арсеналу розплакався через расистські образи під час матчу.

Джерело: Irish Post

Фото: Irish Post

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