Принцеса Шарлотта показала фанатам язик після того, як Кейт Міддлтон спробувала змусити її помахати публіці.

У Великій Британії відбулися змагання Королівської регати.

Кейт Міддлтон і принц Вільям змагалися на різних суднах. На змагання вони приїхали в супроводі старших дітей – шестирічного принца Джорджа і чотирирічної принцеси Шарлотти.

Кейт Міддлтон перед церемонією нагородження переможців попросила доньку помахати публіці і фотографам рукою. Замість цього Шарлотта показала глядачам язика.

Hilarious moment Princess Charlotte sticks her tongue out to the crowd at The King’s Cup regatta, leaving them in hysterics!#PrincessCharlotte #DuchessOfCambridge #Royals pic.twitter.com/b4H697mavS — The Royal Family Channel (@RoyalFamilyITNP) 8 августа 2019 г.

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Така поведінка маленької принцеси викликала бурхливі емоції в натовпі. Спантеличена Кейт Міддлтон поспішила відвести дівчинку подалі від сторонніх очей.

До слова, така поведінка у принцеси Шарлотти помічена вже не вперше. Дорогою на весільну церемонію принца Гаррі і Меган Маркл вона показала свій язик з вікна машини.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Кейт Міддлтон забула про Меган Маркл у привітанні для Єлизавети ІІ.

Джерело: Hello

Фото: kensingtonroyal