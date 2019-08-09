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Факти / Світ

Некоролівська поведінка: принцеса Шарлотта показала язик замість привітання

Принцеса Шарлотта показала фанатам язик після того, як Кейт Міддлтон спробувала змусити її помахати публіці.

Некоролівська поведінка: принцеса Шарлотта показала язик замість привітання

У Великій Британії відбулися змагання Королівської регати.

Кейт Міддлтон і принц Вільям змагалися на різних суднах. На змагання вони приїхали в супроводі старших дітей – шестирічного принца Джорджа і чотирирічної принцеси Шарлотти.

Кейт Міддлтон перед церемонією нагородження переможців попросила доньку помахати публіці і фотографам рукою. Замість цього Шарлотта показала глядачам язика.

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Така поведінка маленької принцеси викликала бурхливі емоції в натовпі. Спантеличена Кейт Міддлтон поспішила відвести дівчинку подалі від сторонніх очей.

До слова, така поведінка у принцеси Шарлотти помічена вже не вперше. Дорогою на весільну церемонію принца Гаррі і Меган Маркл вона показала свій язик з вікна машини.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Кейт Міддлтон забула про Меган Маркл у привітанні для Єлизавети ІІ.

Джерело: Hello

Фото: kensingtonroyal

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