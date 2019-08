У Великій Британії відбулися змагання Королівської регати.

Кейт Міддлтон і принц Вільям змагалися на різних суднах. На змагання вони приїхали в супроводі старших дітей – шестирічного принца Джорджа і чотирирічної принцеси Шарлотти.

Кейт Міддлтон перед церемонією нагородження переможців попросила доньку помахати публіці і фотографам рукою. Замість цього Шарлотта показала глядачам язика.

Hilarious moment Princess Charlotte sticks her tongue out to the crowd at The King’s Cup regatta, leaving them in hysterics!#PrincessCharlotte #DuchessOfCambridge #Royals pic.twitter.com/b4H697mavS

— The Royal Family Channel (@RoyalFamilyITNP) 8 августа 2019 г.