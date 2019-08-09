На складі боєприпасів біля російського міста Ачинськ знову почали вибухати снаряди.

В результаті нових вибухів на арсеналі під Ачинськом Красноярського краю постраждали п’ятеро людей.

Серед постраждалих є військовослужбовці і співробітники правоохоронних органів. Постраждали один цивільний, ще двох зачепило вибуховою хвилею, у трьох потрапили осколки.

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Нові вибухи на складі боєприпасів під Ачинськом – є постраждалі / 2 фотографии

За попередніми даними, причиною нових вибухів під Ачинськом могло бути влучення блискавки. Тому почалася пожежа.

У селі Кам’янка оголошена евакуація. Відповідно до офіційної версії, через погану погоду.

Нагадаємо, 5 серпня у районі села Кам’янка Ачинського району прогримів вибух на складах боєприпасів.

Источник: Інтерфакс

Фото: Тайга. инфо