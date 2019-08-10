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КНДР знову провела ракетні випробування на знак протесту

КНДР запустила дві ракети малої дальності в сторону Японського моря.

Ракети

На знак протесту проти військових навчань США та Південної Кореї КНДР провела нові ракетні випробування.

Запущені балістичні ракети малої дальності пролетіли близько 400 км і впали у море між Корейським півостровом та Японією.

Зазначена подія стала вже п’ятим ракетним випробуванням Північної Кореї за останні два тижні.

Читайте: КНДР провела нові ракетні випробування

Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що запуски ракет є “урочистим попередженням” через проведення військових навчань.

Військові Південної Кореї припускають, що КНДР може продовжити ракетні випробування, якщо військові навчання не припинять.

До слова, в КНДР готові почати нові переговори щодо денуклеаризації Корейського півострова.

Джерело: Deutsche Welle

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