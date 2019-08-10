Силовики у Москві і Петербурзі затримували учасників акцій протесту 10 серпня.

У Москві і Петербурзі масово затримували учасників акцій протесту проти відмови в реєстрації незалежних кандидатів у депутати Мосміськдуми і арештів активістів, які були затримані на попередніх акціях.

ОМОН, за останніми даними, затримав 162 людини, серед яких є неповнолітні. Також затримували журналістів.

Повідомляється, що люди намагалися сховатися у храмах і готелях.

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За даними правозахисників, двох людей після одиночного пикету затримали також у Брянську.

Зачистка Старой площади Александра Горохова / «Медуза» pic.twitter.com/xbJlJyWkgZ — Meduza (@meduzaproject) August 10, 2019

До слова, Факти ICTV повідомляли детальніше про акції протесту в Росії 10 серпня.

Джерело: Новая газета