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Факти / Світ

Північна Корея оголосила про випробування нових ракет

Телеграфне агентство Кореї оголосило про проведення під керівництвом лідера КНДР Кім Чен Ина випробувань нової зброї.

Кім Чен Ин

КНДР заявила, що останні ракетні пуски проводилися в рамках випробувань нової зброї.

Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК) не називає тип нової зброї, але вказує, що воно було розроблено відповідно до умов місцевості КНДР і вимог чучхейського методу ведення війни, а також має ще одну “чудову тактичну особливість”.

Дивіться відео: КНДР знову запустила дві балістичні ракети малої дальності в бік Японського моря

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За випробуваннями стежив особисто лідер КНДР Кім Чен Ин.

КНДР, імовірно, запустила дві ракети, вони пролетіли близько чотирьохсот кілометрів.

До слова, в КНДР готові почати нові переговори щодо денуклеаризації Корейського півострова.

Джерело: Deutsche Welle

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