Телеграфне агентство Кореї оголосило про проведення під керівництвом лідера КНДР Кім Чен Ина випробувань нової зброї.

КНДР заявила, що останні ракетні пуски проводилися в рамках випробувань нової зброї.

Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК) не називає тип нової зброї, але вказує, що воно було розроблено відповідно до умов місцевості КНДР і вимог чучхейського методу ведення війни, а також має ще одну “чудову тактичну особливість”.

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За випробуваннями стежив особисто лідер КНДР Кім Чен Ин.

КНДР, імовірно, запустила дві ракети, вони пролетіли близько чотирьохсот кілометрів.

До слова, в КНДР готові почати нові переговори щодо денуклеаризації Корейського півострова.