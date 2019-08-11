У Лівії через вибух автомобіля загинули троє співробітників ООН. Постраждало як мінімум десять осіб серед них діти.

У Лівії в суботу в результаті підриву автомобіля на бомбі загинули троє співробітників ООН.

Вибух стався перед торговим центром у місті Бенгазі. Як мінімум десять осіб отримали поранення, в тому числі діти.

– Генсек США закликає всі сторони дотримуватися гуманітарного перемир’я і повернутися за стіл переговорів, щоб переслідувати мирне майбутнє, якого заслуговує народ Лівії, – заявив офіційний представник США Стефан Дюжаррік.

Генеральний секретар США Антоніо Гутерріш повідомив, що одразу загинуло двоє співробітників, а потім лікарі повідомили про смерть третього.

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Five, including UN staff, killed in Benghazi car bombing https://t.co/lClc0pbnVz — The Guardian (@guardian) August 11, 2019

До речі, у окупований Донецьк прибули російські снайпери для знищення відеокамер СММ ОБСЄ на лінії розмежування.