На Храмовій горі в Єрусалимі почалися заворушення між присутніми на молитву мусульманами і поліцією.

На Храмовій горі в Єрусалимі в неділю сталися сутички між мусульманами, які зібралися на моління в честь свята Ід аль-Адха (Курбан-Байрам) і поліцією.

Правоохоронці вимушені втрутитися після того, як мусульмани вступили в конфлікт з іудеями біля входу на територію святині. Для того, щоб розсіяти натовп, поліцейські застосовували світлошумові гранати.

В результаті заворушень потерпілі є як серед мусульман, так і серед іудеїв.

У дні ісламських свят Храмова гора зазвичай закрита для відвідувачів, які не сповідують іслам. Але в цьому році Ід аль-Адха збігся з Дев’ятим ава, національним днем жалоби єврейського народу – днем, коли були зруйновані Перший і Другий Єрусалимські храми.

מפגינים בהר הבית: “ברוח בדם נפדה אותך אלאקצא, נמות ולא נושפל”@HaimOmri pic.twitter.com/EZkgb6W5eM — כאן חדשות (@kann_news) August 11, 2019

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Деякі іудейські організації звернулися до влади з проханням забезпечити їм доступ на Храмову гору. Однак поліція в цілях безпеки заборонила іудеям вхід у святиню, де зібралися понад 80 тис. мусульман.

До слова, президент України Володимир Зеленський привітав українських мусульман з днем Курбан-Байраму.

Джерело: The Jerusalem Post