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Стрілянина в Ель-Пасо: мережа магазинів Walmart отримує погрози про напади

У США за останній тиждень вісім магазинів Walmart отримали погрози про нові напади.

Стрілянина в Ель-Пасо: мережа магазинів Walmart отримує погрози про напади

Користувачі соцмереж погрожували влаштувати нові розстріли у мережі магазинів Walmart, а один чоловік прийшов до магазину у бронежилеті і з гвинтівкою.

У Флориді чоловік написав, що збирається влаштувати стрілянину у Walmart і назвав день.

– Залишилося ще три дні, після чого я “поверну” свою AR-15 (напівавтоматична гвинтівка, – Ред). Не ходіть у Walmart наступного тижня, — написав 26-річний Річард Клейтон.

Він був затриманий поліцією після перевірки та заарештований.

У місті Тампа чоловік зателефонував у Walmart і заявив, що влаштує стрілянину. Через деякий час його теж затримали.

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Погрози про напади отримували магазини в Харлінгені, Нью-Йорку, Канзас-Сіті та Північній Кароліні.

У  Уеслако мати привела свого 13-річного сина в поліцейський відділок, після того як він писав у соцмережі, що планує влаштувати бійню в одному магазині.

Мережа Walmart  посилила заходи безпеки у 5 тис. магазинів.

Нагадаємо, у місті Дейтон (США) сталася стрілянина, в результаті якої загинули дев’ять осіб.

Джерело: CNN

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