Киянка Жанна Рассказова, яка зробила кар’єру в Росії, ймовірно, померла від передозування наркотиків.

Діджей і модель Playboy Жанна Рассказова померла 11 серпня, їй стало погано і вона втратила свідомість. Їй викликали швидку допомогу, але лікарям не вдалося врятувати модель.

За однією з версій, причиною смерті моделі стало передозування наркотиками. Але колега зірки DJ Compass-Vrubell, повідомив журналістам, що Рассказова ніколи не приймала наркотики.

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Жанна Рассказова народилася в Києві в 1990 році. Вона переїхала в Москву, де виступала в ролі діджея і випустила кілька альбомів. Дівчина також знялася в пікантних фотосесіях для журналу Playboy.

Нагадаємо, у Києві на мотоциклі розбився український діджей Олександр Лісогор, відомий під псевдонімом Gabber.

Джерело: Рен ТВ