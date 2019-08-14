Президент США Дональд Трамп повідомив, що Вашингтон може вийти зі складу Світової організації торгівлі.

Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про своє невдоволення тим, що Китай має статус країни, що розвивається в СОТ.

Ми вийдемо, якщо будемо змушені зробити це. Ми знаємо, що вони роками обманювали нас. Більше подібне не повториться, – сказав Трамп під час виступу перед робітниками нафтохімічного комплексу британсько-голландського концерну Shell в місті Монака.

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До слова, у складеному Світовим валютним фондом списку країн за номінальним значенням ВВП Китайська Народна Республіка займає друге місце після США.

Але статус в СОТ дозволяє Пекіну отримувати субсидії для розвитку сільського господарства і встановлювати більш високі бар’єри для імпорту продукції.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що адміністрація Трампа ускладнює процес отримання грін-карти.