Міністерство внутрішніх справ РФ заявляє, що російське громадянство вже отримали 25 тис. українців, що проживають в Донецькій та Луганській областях.

Керівник Головного управління з питань міграції МВС РФ Валентина Казакова, повідомила, що 25 тис. жителів Донбасу отримали паспорт Росії.

– На сьогодні мешканці окупованих територій Луганської та Донецької областей подали понад 60 тис. заяв на отримання російських паспортів, – зазначила чиновник.

Вона додала, що в МВС Росії хочуть збільшити штатну чисельність міграційних підрозділів “через наплив охочих отримати російське громадянство”.

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Нагадаємо, у Євросоюзі розробляють єдині рекомендації щодо ідентифікації та можливого невизнання паспортів РФ, виданих мешканцям окремих районів Донецької та Луганської областей України, підконтрольних проросійським бойовикам.

Джерело: ТАСС