У Росії в Ульяновську місцеві жителі отруїлися, ймовірно, домашньою соняшниковою олією.

У крові жителів Ульяновська, які отруїлися, ймовірно, домашньою соняшниковою олією, виявили кумарин і щурячу отруту.

Від початку серпня до лікарні Ульяновська потрапили восьмеро людей з кровотечею різної локалізації, серед них двоє дітей.

Двоє постраждалих померли – 3 і 16 серпня. Слідчий комітет порушив кримінальну справу. Поліція перевіряє версію, що олія, яку вживали постраждалі, могла бути підпільного виробництва.

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Схожа ситуація склалася в Тольятті. Там пацієнти з такими ж симптомами лікуються вже другий місяць.

У місті госпіталізували 69 мігрантів з Узбекистану. Один з них помер від ускладнень, чотирьох перевели на лікування в Москву.

Раніше Факти ICTV писали про отруєння дітей в Івано-Франківську на курорті.