Президент США Дональд Трамп серйозно замислювався над тим, щоб купити Гренландію.

Президент США Дональд Трамп вважає, що купівля Гренландії була б стратегічно цікавою, тому він серйозно замислювався про це.

За його словами, Данія втрачає майже $700 млн щорічно через Гренландію.

– Ми з Данією дуже хороші союзники. Ми захищаємо Данію, як і більшу частину світу. Коли з’явилася ця ідея, я сказав: Звичайно, я б купив, – пояснив Трамп.

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Президент США вважає, що таку купівлю можна порівняти з великою угодою з нерухомості.

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен висловила надію, що заяви Трампа несерйозні і додала, що Гренландія не продається.

Нагадаємо, 16 серпня стало відомо, що президент США Дональд Трамп проводить консультації щодо купівлі Гренландії.