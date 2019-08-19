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Данія втрачає $700 млн на рік: Трамп підтвердив бажання купити Гренландію

Президент США Дональд Трамп серйозно замислювався над тим, щоб купити Гренландію.

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що купівля Гренландії була б стратегічно цікавою, тому він серйозно замислювався про це.

За його словами, Данія втрачає майже $700 млн щорічно через Гренландію.

– Ми з Данією дуже хороші союзники. Ми захищаємо Данію, як і більшу частину світу. Коли з’явилася ця ідея, я сказав: Звичайно, я б купив, – пояснив Трамп.

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Президент США вважає, що таку купівлю можна порівняти з великою угодою з нерухомості.

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен висловила надію, що заяви Трампа несерйозні і додала, що Гренландія не продається.

Нагадаємо, 16 серпня стало відомо, що президент США Дональд Трамп проводить консультації щодо купівлі Гренландії.

Джерело: The Guardian

Фото: Dreamstime

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