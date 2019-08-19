У Фінляндії вищий адмінсуд дозволив будівництво російського газопроводу Північний потік-2 на території країни.

Суд відхилив апеляцію екологічної організації, підтвердивши чинність рішення Регіонального управління органів державної влади Південної Фінляндії.

Це означає, що Росія може провести дві труби газопроводу Північний потік-2 територією економічної зони Фінляндії по дну Балтійського моря – загалом 374 кілометри.

Читайте: Північний потік-2 і транзит газу: Зеленський озвучив Меркель позицію України

Відзначається, що зареєстрована у Польщі екологічна організація Client Earth Prawnicy dla Ziemi подала апеляцію на рішення Регіонального управління органів державної влади в адміністративний суд міста Вааса, але він відмовився її розглядати, бо її діяльність не розповсюджується на економічну зону Фінляндії.

Завершення будівництва газопроводу заплановано на кінець поточного року.

Однак запуск газопроводу Північний потік-2 в обхід України можуть відкласти на вісім місяців через відсутність дозволу від Данії.

Джерело: Yle