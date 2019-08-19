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Протести у Гонконзі: чому Жабеня Пепе стало символом спротиву

Молодь зробила символом протестів у Гонконзі Жабеня Пепе.

Протести у Гонконзі: чому Жабеня Пепе стало символом спротиву

На протестах у Гонконзі 2019 демонстранти надали іншого значення Жабеню Пепе, яке раніше вважалося символом ненависті.

Молодь, яка виступає проти рішення влади дозволити екстрадицію підозрюваних у материковий Китай, зробила символом спротиву популярного персонажа мемів -Жабеня Пепе.

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Такий символ протестувальники вирішили обрати після того, як поліція, ймовірно, поранила одну із учасниць протестів в око пострілом із травматичної зброї.

На фото видно, як дівчина з пов’язкою тримає плакат з текстом Поліція вистрілила мені в око і ілюстрацією Пепе в касці і з кривавим оком.

До слова, антиурядовий протест у Гонконзі став наймасовішим. Під час демонстрації 18 серпня на вулиці міста вийшло близько 1,7 млн осіб.

Фото: Lulu

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