У Туреччині у регіоні Каппадокія отруїлися 80 туристів з Індонезії і Китаю.
У регіоні Каппадокія в Туреччині госпіталізували близько 80 туристів через харчове отруєння.
Загрози їхньому життю немає.
Відомо, що відпочивальники, які перебувають у лікарні, приїхали з Індонезії та Китаю. Загалом у готелі перебуває 280 туристів.
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Причини отруєння наразі невідомі. У готелі взяли проби їжі. Експерти намагаються з’ясувати, чи могли відпочивальники отруїтися тутешньою іжею, чи джерелом отруєння стало інше місце.
До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що на курорті в в Івано-Франківській області отруїлися 13 дітей.
Джерело: IHA
Фото: IHA
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