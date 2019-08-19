У Туреччині у регіоні Каппадокія отруїлися 80 туристів з Індонезії і Китаю.

У регіоні Каппадокія в Туреччині госпіталізували близько 80 туристів через харчове отруєння.

Загрози їхньому життю немає.

Відомо, що відпочивальники, які перебувають у лікарні, приїхали з Індонезії та Китаю. Загалом у готелі перебуває 280 туристів.

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Причини отруєння наразі невідомі. У готелі взяли проби їжі. Експерти намагаються з’ясувати, чи могли відпочивальники отруїтися тутешньою іжею, чи джерелом отруєння стало інше місце.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що на курорті в в Івано-Франківській області отруїлися 13 дітей.

Джерело: IHA

Фото: IHA