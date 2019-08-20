Представники данської королівської родини не відкидають можливості продажу острова Гренландія.

Члени королівської данської родини заявили, що жителі острова Гренландія можуть самі вирішити його долю.

Таку відповідь вони дали на ідею президента США Дональда Трампа купити Гренландію.

Пропозиція щодо купівлі є компліментом для чарівної Гренландії, оскільки пропозиції отримують лише бажані райони. Мешканці Гренландії повинні та можуть вирішити свою власну долю, – сказала принцеса Антонія Шаумбург-Ліппе, дружина брата королеви Маргретте II принца Вальдемара.

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Принц Маріо Макс Шаумбург-Ліппе сказав, що королівська родина прийме та підтримає будь-яке рішення мешканців Гренландії.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що Дональд Трамп пообіцяв не будувати золотий хмарочос у Гренландії.

Джерело: Newsweek