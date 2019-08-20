Після вибуху на полігоні у Северодвінську Архангельської області чотири станції контролю радіації припинили передавати дані.

Виконавчий секретар Організації договору щодо всеосяжної заборони ядерних випробувань (ДВЗЯВ) Лассіна Зербо повідомив, що 13 серпня вже чотири моніторингові станції на Чукотці та Алтаї, які вимірюють кількість радіоактивних частинок у повітрі, припинили передавання даних.

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За його словами, це підсилило побоювання серед спостерігачів, що Росія намагається приховати докази вибуху на полігоні у Северодвінську 8 серпня.

До речі, внаслідок вибуху на військовому полігоні у Северодвінську Архангельської області радіаційна хмара 15 серпня зачепила окупований Крим і більшу частину Південно-Східної України, а подекуди навіть центральні області.

Джерело: The Wall Street Journal