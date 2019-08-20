PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Трамп вдесяте став дідусем

У президента США Дональда Трампа народилася онучка.

Трамп вдесяте став дідусем

Невістка Дональда Трампа Лара народила доньку Кароліну Дороті Трамп.

Про це повідомив син президента США Ерік Трамп.

Читайте: Мілла Йовович втретє стане мамою

До слова, це друга дитина в родині Еріка Трампа. Першому синові у вересні виповниться два роки.

Крім того, Дональд Трамп є дідусем п’яти онуків сина Дональда Трампа-молодшого і трьох доньки Іванки.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що акторка Енн Гетевей вагітна другою дитиною.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Трамп пообіцяв не будувати золотий хмарочос у Гренландії
Данія втрачає $700 млн на рік: Трамп підтвердив бажання купити Гренландію
Трамп хоче купити Гренландію: для чого президенту США територія Данії
Гренландія не продається! Данські політики відреагували на плани Трампа
Трамп цікавиться, чи можуть США купити Гренландію
Китай стягує армію до кордону з Гонконгом – Трамп
США зробили висновки – Трамп про вибух під Архангельськом
Зеленський зможе домовитися з Путіним – Трамп
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка