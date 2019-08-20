У президента США Дональда Трампа народилася онучка.
Невістка Дональда Трампа Лара народила доньку Кароліну Дороті Трамп.
Про це повідомив син президента США Ерік Трамп.
.@LaraLeaTrump and I are excited to welcome Carolina Dorothy Trump into the world. We love you already!
— Eric Trump (@EricTrump) 20 августа 2019 г.
— Eric Trump (@EricTrump) 20 августа 2019 г.
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До слова, це друга дитина в родині Еріка Трампа. Першому синові у вересні виповниться два роки.
Крім того, Дональд Трамп є дідусем п’яти онуків сина Дональда Трампа-молодшого і трьох доньки Іванки.
До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що акторка Енн Гетевей вагітна другою дитиною.