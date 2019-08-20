У президента США Дональда Трампа народилася онучка.

Невістка Дональда Трампа Лара народила доньку Кароліну Дороті Трамп.

Про це повідомив син президента США Ерік Трамп.

.@LaraLeaTrump and I are excited to welcome Carolina Dorothy Trump into the world. We love you already! — Eric Trump (@EricTrump) 20 августа 2019 г.

Читайте: Мілла Йовович втретє стане мамою

До слова, це друга дитина в родині Еріка Трампа. Першому синові у вересні виповниться два роки.

Крім того, Дональд Трамп є дідусем п’яти онуків сина Дональда Трампа-молодшого і трьох доньки Іванки.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що акторка Енн Гетевей вагітна другою дитиною.