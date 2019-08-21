PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Жодних українців: у польському ресторані розгорівся скандал

Ресторан у польскому місті Гдиня опинився у центрі ксенофобського скандалу через оголошення про найм працівників, у якому містилася пересторога для українців.

Жодних українців: у польському ресторані розгорівся скандал

Польський Центр відстеження расистської і ксенофобської поведінки подасть заяву до прокуратури через скандальне оголошення, розміщене в інтернеті одним з ґдинських ресторанів.

В оголошенні написано, що заклад шукає кухарів, але не приймають “жодних українців чи їм подібних”. Коли користувачі соцмереж вказали закладу на те, що запис ксенофобський, там відповіли: Ми раді усім клієнтам, проте недолюдкам — ні.

Представник власника ресторану адвокат Лукаш Ковальський заявив, що оголошення є проявом необдуманого рішення лише однієї людини, а решта працівників закладу не має нічого спільного з цим недоречним повідомленням.

– Ми переконані, що автор оголошення також оприлюднить відповідне вибачення, – написав адвокат.

Читайте: Вивісили прапор РФ та сміялися в обличчя: готель в Іспанії обурив туристів з України

Він додав, що оголошення викликало хвилю ненависті, спрямованої як проти працівників, так і родини, якій належить ресторан, “включно із погрозами спалити заклад”.

Тим, хто публічно закликає до ненависті на національному ґрунті у Польщі загрожує до двох років в’язниці.

Раніше Факти ICTV писали, що у  Болгарії автомобіль з українськими туристами потрапив у ДТП. Внаслідок аварії загинула жінка.

Джерело: Gazeta Wyborcza

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Польщі працює майже півмільйона українських заробітчан
Українці отримали 90% дозволів на працевлаштування у Польщі
Змінили офісну роботу на ферму альпак: дивовижна історія пари з Кракова
Затягнуло у механізм: на фабриці в Польщі загинув українець
Український серіал Кріпосна б’є рекорди в Польщі – причина
Літав за рахунок держбюджету додому: спікер Сейму Польщі подав у відставку через скандал
Музей екзотичних метеликів у Польщі: ціна та що можна побачити
Українцям за останні півроку почали частіше відмовляти у в’їзді в Польщу
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка