Ресторан у польскому місті Гдиня опинився у центрі ксенофобського скандалу через оголошення про найм працівників, у якому містилася пересторога для українців.
Польський Центр відстеження расистської і ксенофобської поведінки подасть заяву до прокуратури через скандальне оголошення, розміщене в інтернеті одним з ґдинських ресторанів.
В оголошенні написано, що заклад шукає кухарів, але не приймають “жодних українців чи їм подібних”. Коли користувачі соцмереж вказали закладу на те, що запис ксенофобський, там відповіли: Ми раді усім клієнтам, проте недолюдкам — ні.
Представник власника ресторану адвокат Лукаш Ковальський заявив, що оголошення є проявом необдуманого рішення лише однієї людини, а решта працівників закладу не має нічого спільного з цим недоречним повідомленням.
– Ми переконані, що автор оголошення також оприлюднить відповідне вибачення, – написав адвокат.
Bardzo szanuję takie małe, ale ważne gesty. I chciałbym (choć wiem że nadzieja matką głupich) żeby kiedyś czegoś takiego politycy władzy centralnej nauczyli się od samorządowców, takich jak prezydent @MiastoGdynia Wojciech Szczurek. https://t.co/JnTEanqlKq
— Maciej Bąk (@MaciejBk1) August 21, 2019
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Він додав, що оголошення викликало хвилю ненависті, спрямованої як проти працівників, так і родини, якій належить ресторан, “включно із погрозами спалити заклад”.
Тим, хто публічно закликає до ненависті на національному ґрунті у Польщі загрожує до двох років в’язниці.
Раніше Факти ICTV писали, що у Болгарії автомобіль з українськими туристами потрапив у ДТП. Внаслідок аварії загинула жінка.