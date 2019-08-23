PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Що сталося під Архангельськом: США на Радбезі ООН вимагали від РФ звіт

Росія повинна розкрити всю інформацію про загадковий вибух, що стався 8 серпня на полігоні в Архангельській області.

Радбез ООН

На екстренному засідання Ради безпеки ООН 22 серпня виконувач обов’язків представника США Джонатан Коен звернувся до Росії з вимогою надати звіт про вибух в Архангельській області.

– Що саме сталося в Росії 8 серпня? Чому стався вибух? – звернувся він до представника РФ.

Читайте: Вибух під Архангельськом: на полігоні могли тестувати ядерну ракету

Засідання Радбезу ООН скликали за ініціативою Москви і Пекіна – через випробуванням американської ракети. На ньому сторони звинуватили один одного в розвалі Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності.

До речі, внаслідок вибуху на військовому полігоні у Северодвінську Архангельської області радіаційна хмара 15 серпня зачепила окупований Крим і більшу частину Південно-Східної України, а подекуди навіть центральні області.

Джерело: УНН

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

РФ намагається приховати докази вибуху під Северодвінськом – WSJ
США вперше випробували ракету після виходу з ДРСМД
Вибух ракети на полігоні в РФ: радіаційна хмара накрила частину України
Вибух на весіллі у Кабулі: 63 загиблих, понад 180 постраждалих
У Франції на піротехнічному шоу стався вибух – дев’ять постраждалих
Радіація в Одесі: чи можливе підвищення через вибух під Архангельськом
Це не Чорнобиль, але наслідки будуть страшнішими. Реакція експертів США на вибух під Сєверодвинськом
Вибух на полігоні в Северодвінську: рівень радіації був перевищений у 16 разів
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка