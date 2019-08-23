Росія повинна розкрити всю інформацію про загадковий вибух, що стався 8 серпня на полігоні в Архангельській області.

На екстренному засідання Ради безпеки ООН 22 серпня виконувач обов’язків представника США Джонатан Коен звернувся до Росії з вимогою надати звіт про вибух в Архангельській області.

– Що саме сталося в Росії 8 серпня? Чому стався вибух? – звернувся він до представника РФ.

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Засідання Радбезу ООН скликали за ініціативою Москви і Пекіна – через випробуванням американської ракети. На ньому сторони звинуватили один одного в розвалі Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності.

До речі, внаслідок вибуху на військовому полігоні у Северодвінську Архангельської області радіаційна хмара 15 серпня зачепила окупований Крим і більшу частину Південно-Східної України, а подекуди навіть центральні області.