Поставки кукурудзи з України до Китаю зростають і очікуються на рівні чотирьох мільйонів тон, що відповідає 80% китайського імпорту.

Раніше США були основним постачальником кукурудзи до Китаю. У 2011-2012 роках США поставляли п’ять млн тон кукурудзи, що становить майже 100% китайського імпорту.

На початку так званої торговельної війни з Китаєм у 2017-2018 роках, США поставили менше 10% китайського імпорту.

– Велика частина кукурудзи надходила до Китаю з Іллінойса, до того, як провальна торговельна війна Трампа вбила наш доступ до ринків, – написала конгресвумен від штату Іллінойс Робін Келлі.

Гарний очікуваний врожай в Україні не компенсує різке падіння виробництва в США в 2019-2020 роках, але в довгостроковій перспективі, загроза, що Україна постане як основний експортер кукурудзи, продовжує зростати.

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Врожайність кукурудзи в Україні досягла рівня ЄС і тому, щоб наростити її ще більше, Україна має вдатись до використання біотехнологічної кукурудзи ГМО, що наразі заборонено.

До слова, раніше американська сторона заявила, що зустріч Зеленського і Трампа може відбутися у Нью-Йорку або Варшаві.

Джерело: Successful Farming