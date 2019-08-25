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Надто рано: лідери G7 про повернення РФ у групу – ЗМІ

На саміті у Франції лідери G7 погодилися, що повертати Росію в групу надто рано.

G7

Лідери G7 підтримують посилення координації з Росією, але вважають, що занадто рано говорити про реінтеграцію Москви та повернення до формату G8.

Поки про це повідомляють ЗМІ з посилання на дипломатичні джерела.

Читайте: Повернення Росії в G8 – Зеленський назвав умови

Росію прогнали з групи G8 після анексії Криму у 2014 році.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що главу Росії Володимира Путіна можливо запросять на наступну зустріч Великої сімки як гостя.

Фото: iStock

Джерело: AFP

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