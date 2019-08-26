Президент США Дональд Трамп посварився з лідерами G7 через питання про повернення Росії.

На відкритті саміту Трамп наполягав, що для обговорення питань Ірану, КНДР і Сирії необхідна присутність президента РФ.

Трампа підтримав тільки прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте. Проти виступили всі інші країни, а Японія зберегла нейтралітет.

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– На цьому моменті обстановка почала загострюватися, якщо не сказати більше. Більшість лідерів наполягали на тому, щоб G7 залишалася спільнотою ліберальних демократій.

Тому вони сказали Трампу, що не можна дозволити повернутися президенту Путіну, який не відповідає цьому, – повідомило джерело.