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Путін назвав терміни поставок газу через Турецький потік

Росія до кінця 2019 року розпочне поставки газу до Туреччини через газопровід Турецький потік.

Володимир Путін

Президент РФ Володимир Путін на спільній прес-конференції з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом заявив, що до кінця року російський газ почне надходити турецьким споживачам.

За його словами, після завершення будівництва другої нитки газопроводу Турецький потік газ надходитиме транзитом до Європи через територію Туреччини.

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Перша нитка газопроводу призначена для постачання газу до Туреччини, друга – до країн Європи (Греція, Італія, Болгарія, Сербія та Угорщина), тобто в обхід України.

Нещодавно в Парламентській асамблеї ОБСЄ ухвалили резолюцію проти газопроводів Турецький потік і Північний потік-2.

Джерело: Интерфакс

Фото: Dreamstime

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