В Архангельській області могла вибухнути не ракета, як стверджує влада РФ, а ядерний реактор.

Керівник відділу досліджень та розвитку норвезького агентства, яке здійснює виведення ядерних об’єктів з експлуатації, Нілс Бомер заявив, що у результаті вибуху в Архангельській області (Росія) в повітря потрапили ізотопи барію, стронцію та лантану.

Експерт вважає, що це є доказом того, що вибухнув саме ядерний реактор.

Читайте: Вибух під Архангельськом – як змінився радіаційний фон в Україні

Бомер додав, що зазначені продукти розпаду, що опинилися у повітрі, утворилися у результаті ядерної ланцюгової реакції.

До слова, США вимагають від РФ надати всю інформацію про вибух, який стався 8 серпня в Архангельській області.