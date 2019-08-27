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Факти / Світ / Росія

В Архангельській області вибухнув ядерний реактор – норвезький експерт

В Архангельській області могла вибухнути не ракета, як стверджує влада РФ, а ядерний реактор.

вибухи під архангельськом

Керівник відділу досліджень та розвитку норвезького агентства, яке здійснює виведення ядерних об’єктів з експлуатації, Нілс Бомер заявив, що у результаті вибуху в Архангельській області (Росія) в повітря потрапили ізотопи барію, стронцію та лантану.

Експерт вважає, що це є доказом того, що вибухнув саме ядерний реактор.

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Бомер додав, що зазначені продукти розпаду, що опинилися у повітрі, утворилися у результаті ядерної ланцюгової реакції.

До слова, США вимагають від РФ надати всю інформацію про вибух, який стався 8 серпня в Архангельській області.

Джерело: Радіо Свобода

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