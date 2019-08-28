PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Росія

США працюватимуть над поверненням Росії до G7 – Помпео

США працюватимуть над поверненням Росії до складу Великої сімки.

США працюватимуть над поверненням Росії до G7 – Помпео

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Штати працюватимуть над поверненням Росії до складу G7.

– Президент вважає, що це те, що ми повинні робити. Я працюю на президента. Звичайно, ми будемо працювати для досягнення цієї мети, – сказав він.

Читайте: Дії Росії в Україні не дозволяють їй повернутися до G7 – Трюдо

За словами Помпео, США слід запросити Росію назад на саміт Великої сімки в 2020 році.

Нагадаємо, сенатори-демократи США не згодні з ідеєю повернення Росії до групи G7.

Джерело: Держдепартамент США

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

США стурбовані ситуацією у Чорному морі і Криму – Болтон
Американські сенатори закликають не повертати Росію в G7
Чому Трамп не посилює санкції проти Росії і чи вдасться йому повернути Путіна у G8
Трампу порадили запросити Україну на саміт G7
Дії Росії в Україні не дозволяють їй повернутися до G7 – Трюдо
Через Росію: Трамп посварився з лідерами G7
Надто рано: лідери G7 про повернення РФ у групу – ЗМІ
Путіна “напевно запросять” на наступну зустріч G7 – Трамп
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка