США працюватимуть над поверненням Росії до складу Великої сімки.
Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Штати працюватимуть над поверненням Росії до складу G7.
– Президент вважає, що це те, що ми повинні робити. Я працюю на президента. Звичайно, ми будемо працювати для досягнення цієї мети, – сказав він.
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За словами Помпео, США слід запросити Росію назад на саміт Великої сімки в 2020 році.
Нагадаємо, сенатори-демократи США не згодні з ідеєю повернення Росії до групи G7.
Джерело: Держдепартамент США
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