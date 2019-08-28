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Факти / Світ

В Італії сталося виверження вулкану Стромболі

На півдні Італії 28 серпня прокинувся вулкан Стромболі. Потужне виверження сталося після полудня, викинувши в повітря високий стовп попелу.

В Італії сталося виверження вулкану Стромболі

У вулкані на італійському острові Стромболі, біля узбережжя Сіцилії, стався потужний вибух — околиці засипало піском, попелом і вулканічними породами.

Вибух був значно сильніший, ніж той, що стався у липні — тоді внаслідок виверження загинув чоловік.

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Цього разу обійшлося без жертв, проте активність Стромболі відчули навіть мешканці за межами острова. Високий стовп диму можна було помітити за багато кілометрів.

Нагадаємо, у Перу вулкан почав викидати стовпи попелу.

Джерело: ANSA

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