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Штайнмайєр визнав особливу відповідальність Німеччини за долю сучасної Європи

Федеральний президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмайєр на заходах до 80-х роковин початку Другої світової війни заявив про особливу відповідальність Німеччини за сьогодення Європи.

Франк-Вальтер Штайнмайєр

Штайнмайєр у Варшаві сказав, що Німеччина несе особливу відповідальність за цю Європу – “і німці готові до цього”.

На його думку, його країна повинна більше робити для безпеки та єдності Європи.

І в цьому, за його словами, мають допомагати США.

– Ми потрібні одне одному, треба плекати це партнерство. Захід – це не лише напрямок на компасі, – сказав Штайнмайєр, звертаючись до віце-президента США Майка Пенса.

Штайнмайєр наголосив, що ця відповідальність також означає недопущення відродження націоналізму і пам’ять про біль і страждання, які Німеччина принесла Польщі та іншим націям.

– Ця спадщина важка. Ми, німці, приймаємо це та будемо нести її далі, – сказав він.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 1 вересня взяв участь у пам’ятній церемонії з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни у Варшаві.

Джерело: Укрінформ

Фото: Dreamstime

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