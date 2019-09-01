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Факти / Світ

У вересні РФ головує у Радбезі ООН

У вересні головування у Радбезі ООН перейшло від Польщі до Росії.

Радбез ООН

Росія у вересні 2019 року головує у Радбезі ООН на правах ротації.

– 1 вересня крісло голови Ради Безпеки ООН на місяць зайняла Російська Федерація, – йдеться у повідомленні ООН.

Читайте: Що сталося під Архангельськом: США на Радбезі ООН вимагали від РФ звіт

Нагадаємо, у серпні у Радбезі ООН головувала Польща, у жовтні буде ПАР, у листопаді – Велика Британія і в грудні – США.

Джерело: ООН

Фото: Dreamstime

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