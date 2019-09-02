Президент США Дональд Трамп провів у суботу кілька годин у своєму приватному гольф-клубі на північній території Вірджинії, хоча у цей час у нього передбачалася зустріч з президентом України.

Скасувавши візит до Польщі, через те, що у США лютує ураган Доріан, Трамп відправився до гольф-клубу, де заночував у заміській президентській резиденції Кемп-Девід на півночі штату Меріленд.

Перебуваючи там, він отримував щогодинні оновлення щодо наближення урагану Доріана,

Фотографії Трампа під час гри в гольф час від часу з’являються в соціальних мережах.

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Президентський преспул також провів більшу частину суботи на місці біля гольф-клубу.

Раніше повідомлялося, що ураган Доріан, через який Трамп скасував візит до Варшави, наближається до Багамських островів, і синоптики вже надали йому п’яту – найвищу категорію потужності.