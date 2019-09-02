PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Скасувавши візит до Польщі, Трамп поїхав грати в гольф

Президент США Дональд Трамп провів у суботу кілька годин у своєму приватному гольф-клубі на північній території Вірджинії, хоча у цей час у нього передбачалася зустріч з президентом України.

Скасувавши візит до Польщі, Трамп поїхав грати в гольф

Скасувавши візит до Польщі, через те, що у США лютує ураган Доріан, Трамп відправився до гольф-клубу, де заночував у заміській президентській резиденції Кемп-Девід на півночі штату Меріленд.

Перебуваючи там, він отримував щогодинні оновлення щодо наближення урагану Доріана,

Фотографії Трампа під час гри в гольф час від часу з’являються в соціальних мережах.

Читайте: Ураган Доріан може стати найпотужнішим в історії – Трам

Президентський преспул також провів більшу частину суботи на місці біля гольф-клубу.

Раніше повідомлялося, що ураган Доріан, через який Трамп скасував візит до Варшави, наближається до Багамських островів, і синоптики вже надали йому п’яту – найвищу категорію потужності.

Джерело: Bloomberg

Фото: Pixabay

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Дональд Трамп
Ураган Доріан може стати найпотужнішим в історії – Трамп
Зустрічі з Зеленським не буде: Трамп скасував візит до Варшави
Зустрічі з Зеленським не буде: Трамп скасував візит до Варшави
Дональд Трамп
Трамп може тимчасово заморозити програму допомоги Україні – Politico
Зустріч Зеленського і Трампа у Варшаві: про що говоритимуть
Зустріч Зеленського і Трампа у Варшаві: про що говоритимуть
Чому Трамп не посилює санкції проти Росії і чи вдасться йому повернути Путіна у G8
Чому Трамп не посилює санкції проти Росії і чи вдасться йому повернути Путіна у G8
Дональд Трамп
Путін перехитрив Обаму – Трамп про анексію Криму
Трампу порадили запросити Україну на саміт G7
Трампу порадили запросити Україну на саміт G7
Досягнення і боротьба з корупцією – Волкер про теми на зустрічі Зеленського і Трампа
Досягнення і боротьба з корупцією – Волкер про теми на зустрічі Зеленського і Трампа
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка