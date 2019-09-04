Вражаючі кадри, дванадцять млрд тонн льоду Гренландії опиняються в океані за один день. Це рекорд за останні півсторіччя.

Місяць тому Гренландію згадували як край світу, що тане від глобального потепління. Та 16 серпня вона опинилась у світлі політичних софітів. Американські ЗМІ повідомили, що Дональд Трамп хоче купити найбільший острів світу. У Данському королівстві, автономією якої є Гренландія, вирішили, що це несмішний жарт. Та вже за два дні президент США відкрито говорить про свої наміри.

Скільки коштує Гренландія, в адміністрації Трампа підрахувати не змогли, тому, як пише американська газета The Washington Post, розглянули купівлю острова в розстрочку – за 600 млн доларів на рік. Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен назвала його ідею абсурдною.

Усім стало не до сміху, коли Трамп скасував свій візит до Данії, який мав відбутись на початку вересня. На ньому, зокрема, мали обговорити і питання Північного потоку-2, який Росія прокладає до Німеччини в обхід України. А отже, дипломатична бійка між США і Данією, які виступали проти цього проекту, явно не на руку Києву.

Трамп вкотре демонструє бізнесовий підхід у політиці, – кажуть експерти. Йому байдужі протоколи та механізми взаємодії між державами, адже, за його переконанням, все можна купити.

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Тим більше, що купівля земель в інших країн – не новина для Сполучених Штатів, які придбали Луїзіану у французів, Флориду у іспанців, та заплатили 7 млн доларів росіянам за Аляску, де згодом видобули золота на 14 млрд. Більше того, 33 президент США Гаррі Труман вже намагався купити Гренландію у 1946 році.

Тим часом світ ламав голову, навіщо ж Трампу знадобились 2 млн квадратних кілометрів льоду та скель з невеликим населенням, у якого вся економіка – це лише експорт риби та креветок.

Гренландія, насправді – скарбниця корисних копалин

Коли льодовики рано чи пізно розтануть, на поверхні опиняться уран, нафта, свинець, золото і навіть алмази. Але головне – це третина світових запасів рідкісноземельних металів, з яких роблять наші смартфони.

Зараз 70% цих металів постачає Піднебесна, тож у Трампа була б блискуча нагода потіснити Китай, з яким США ведуть торговельну війну.

Та окрім корисних копалин Гренландія цікава Штатам і як військовий об’єкт. Її стратегічне значення зрозуміли ще під час Другої світової, коли з появою атомної бомби острів був ідеальною базою для розвідувальних польотів США і Великобританії.

Маючи Гренландію, США посилили б присутність в Арктиці, яку сьогодні повним ходом колонізує Росія.

До того ж РФ досліджує багаті нафтою та газом підводні хребти Ломоносова та Менделєєва, щоб довести ООН, що вони продовжують континентальний шельф Росії. Таку заявку Москва вже подала до ООН.

Хто контролюватиме Арктику – той контролюватиме і видобуток тут корисних копалин. І найкоротший Північний морський шлях з Європи до Азії. І навіть запаси на землі прісної води, яких стає все менше. А найбільшими її джерелами є якраз льодовики. Гренландські теж.

До слова, Данія втрачає $700 млн на рік: Трамп підтвердив бажання купити Гренландію.