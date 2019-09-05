У керівництві соцмережі вважають, що дані були зібрані за допомогою функції пошуку користувача за номером телефону, відключеною в квітні 2018 року.

Телефонні номери 400 млн користувачів Facebook виявлені в мережі.

На сервері з відкритим доступом знайдено мільйони записів з конфіденційними даними користувачів соціальної мережі.

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Якщо унікальний ідентифікатор користувача доступний всім, то номер телефону для авторизації в Facebook, як правило, приховано від сторонніх очей, але тепер особисті номери стали доступні всім, включаючи хакерів та інших зловмисників.

Нагадаємо, соціальна мережа Facebook хоче приховати лічильник лайків, щоб запобігти психічні хвороби користувачів.

Джерело: TechCrunch