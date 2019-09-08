Під час акції протесту у Гонконзі відбулися сутички з поліцією, правоохоронці застосували сльозогінний газ.

19 осіб постраждали внаслідок сутичок з поліцією під час протестів у Гонконзі, які відбулися ввечері 7 вересня.

Двоє постраждалих знаходяться у лікарні у важкому стані.

Акцію протесту влаштували біля поліцейської дільниці Монкок. Крім того, протестувальники намагалися заблокувати рух метро.

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Для того, аби розігнати учасників акції, правоохоронцям довелося застосовувати сльозогінний газ.

Протестувальники не збираються припиняти протести доки влада не виконає усі їхні вимоги.

До слова, у Гонконзі ухвалили рішення щодо відкликання законопроекту про екстрадицію підозрюваних та ув’язнених.

Джерело: RTHK