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Росія повинна негайно звільнити інших українців – Держдеп США

Держдеп США закликав Росію звільнити інших українців, які незаконно утримуються на її території.

госдеп

У Державному департаменті США закликали Росію негайно звільнити всіх інших українців, включно із представниками кримськотатарської громади, які все ще залишаються несправедливо ув’язненими.

У відомстві привітали повідомлення про звільнення українських в’язнів.

– Ми постійно закликали звільнити 24 моряків, затриманих Росією після нападу на українські судна в Чорному морі біля Керченської протоки в листопаді 2018 року, а також Олега Сенцова та інших політв’язнів. Ми вітаємо повідомлення про те, що вони повернулися додому, – йдеться в заяві.

У Держдепі зазначили, що США хотіли б бачити ознаки більш активного діалогу між Росією і Україною.

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Також США підтримали президента України Володимира Зеленського, який “чітко заявив про свою прихильність досягти дипломатичного вирішення конфлікту, підбурюваного Росією на сході України”.

До слова, в НАТО вважають, що обмін ув’язненими між Україною і РФ є кроком у правильному напрямку.

Джерело: Держдеп США

Фото: Dreamstime

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