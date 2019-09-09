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Санкції з Росії знімати зарано – МЗС Франції

Голова МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що зняття санкцій з Росії можливе за умови прогресу у виконанні Мінських угод.

глава мзс франції Жан-Ів Ле Дріан

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан 9 вересня прибуде до Москви.

Під час зустрічі з міністрами оборони та закордонних справ РФ він планує обговорити проблеми, пов’язані з Україною, Сирією, Лівією та Іраном.

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Жан-Ів Ле Дріан також високо оцінив кроки президента України Володимира Зеленського, які, на його думку, призвели до обміну полоненими.

Але він зауважив, що про зняття санкцій проти Росії поки говорити рано.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що без виконання Мінських угод санкції проти РФ можуть посилюватися.

Джерело: Радіо Свобода

Фото: Dreamstime

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