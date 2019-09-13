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Факти / Світ / Росія

Люди сміються з тих фіннів, які люблять Росію – президент Фінляндії Нііністьо

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо розповів, як це, жити по сусідству з Росією, і як вони протидіють гібридній війні.

Саулі Нійністьо

Саулі Нііністьо, президент Фінляндії, виступив на щорічній конференції YES 2019. Відповідаючи на запитання про те, як Фінляндія чинить спротив Путіну і його спробам посягнути на демократію, він відповів, що фінни не схильні сприймати інформацію ззовні.

– У нас велика історія життя як сусідів Росії упродовж століть. Це не надто гарна історія. Фінська історична традиція – люди настільки обережні і виважені, що вони не беруть багато на віру, – зазначив він.

А також додав – “люди переважно сміються з тих фіннів, які люблять Росію, і тому у нас їх не так багато”.

Читайте: Як пройшло відкриття YES 2019

– Щодня ми можемо побачити ознаки гібридної війни. Тому нам потрібно зосередитись не лише на тому, як зупинити наявні елементи підривної роботи, а й спробувати визначити, в чому ці елементи полягають, щоб знайти готові відповіді.

Повний виступ Саулі Нііністьо дивіться у відео:

Нагадаємо, Зеленський на YES 2019 розповів, що у нього є план з повернення Криму.

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