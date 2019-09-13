У Росії заявили про закінчення війни в Сирії і необхідність просування процесу з врегулювання кризи в країні.

Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що війна в Сирії “дійсно закінчилася”.

– Війна в Сирії дійсно закінчилася. Країна поступово повертається до нормального, мирного життя, – сказав він.

За його словами, осередки напруженості зберігаються тільки на територіях, які не підконтрольні уряду Сирії, зокрема, в провінції Ідліб і в районі східного берега річки Євфрат.

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Лавров заявив, що на першому плані перебуває надання Сирії гуманітарної допомоги і просування процесу з врегулювання кризи в країні.

Нагадаємо, у вересні минулого року російські літаки завдали близько 60 авіаударів по сирійській провінції Ідліб, загинули щонайменше четверо мирних жителів.

Джерело: Труд