Американські військові в ході спецоперації ліквідували Хамзу бен Ладена – сина лідера терористичного угрупування Аль-Каїда Усами бен Ладена.

Президент США Дональд Трамп 14 вересня заявив про ліквідацію сина лідера Аль-Каїди Усами бен Ладена – Хамзи бен Ладена.

За його словами, сина терориста №1 було вбито в ході спецоперації в регіоні Афганістану і Пакистану.

– Втрата Хамзи бен Ладена не тільки позбавить Аль-Каїду одного з лідерів і символічного зв’язку з батьком, а й підірве оперативну діяльність угруповання, – сказав Трамп.

Він зазначив, що Хамза відповідав за планування та роботу з різними терористичними угрупованнями.

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Нагадаємо, самого Усаму бен Ладена вбили під час спецоперації США в 2011 році. На нього покладають відповідальність за теракти 11 вересня 2001 року.

З 2015 року Хамза бен Ладен закликав атакувати США та їхніх західних союзників. У березні з’явилася інформація, що він може перебувати в районі афгано-пакистанського кордону.