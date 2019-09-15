PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Нова загроза для США: тропічний шторм Умберто може перерости в ураган

У західній частині Атлантичного океану формується тропічний шторм Умберто, який може перерости в ураган.

Нова загроза для США: тропічний шторм Умберто може перерости в ураган

14 вересня, шторм Умберто проходив на північний захід від островів Багамского архіпелагу.

Зараз шторм розвинув швидкість вітру 64 км/год, але фахівці прогнозують зростання до 100 км/год, після чого шторм переросте в ураган.

Читайте: Як виглядає ураган Доріан – вражаюче відео з космосу

Шторм вдарить по північно-західній частині Багам, а після переміститься до Флориди. Умберто може вплинути на проведення рятувальних та відновлювальних операцій на Багамських островах, які серйозно постраждали від удару недавнього урагану Доріан.

Нагадаємо, у США кількість загиблих в результаті урагану Доріан досягла не менше 50 осіб.

Джерело: National hurricane center

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Чорне море зайшов корабель США – Росія запанікувала
У Чорне море зайшов корабель США – Росія запанікувала
Дональд Трамп
Трамп заявив про ліквідацію сина Усами бен Ладена
Вагітність
Американка через помилку лікарів народила дитину іншої раси
Майкл Джордан
Легенда НБА Майкл Джордан пожертвує $1 млн на ліквідацію наслідків урагану Доріан
18 років після теракту 11 вересня. Коли покарають винних та історія очевидця
18 років після теракту 11 вересня. Коли покарають винних та історія очевидця
Теракти 11 вересня
Вежі-близнюки: що відомо про теракт 11 вересня і фільми про трагедію
дориан
Ураган Доріан: у США загинули близько 50 осіб
Нормандський формат
США і Велика Британія можуть приєднатися до нормандського формату – умова
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка