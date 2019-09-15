У західній частині Атлантичного океану формується тропічний шторм Умберто, який може перерости в ураган.

14 вересня, шторм Умберто проходив на північний захід від островів Багамского архіпелагу.

Зараз шторм розвинув швидкість вітру 64 км/год, але фахівці прогнозують зростання до 100 км/год, після чого шторм переросте в ураган.

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Шторм вдарить по північно-західній частині Багам, а після переміститься до Флориди. Умберто може вплинути на проведення рятувальних та відновлювальних операцій на Багамських островах, які серйозно постраждали від удару недавнього урагану Доріан.

Нагадаємо, у США кількість загиблих в результаті урагану Доріан досягла не менше 50 осіб.

Джерело: National hurricane center