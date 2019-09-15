Москва пригрозила збивати винищувачі, якщо Ізраїль спробує проводити свої операції проти сирійських військових.

Суперечка між Ізраїлем та РФ щодо авіаударів по цілях у Сирії та Іраку триває. Голова уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньягу переконував президента РФ Володимира Путіна, що потрібно ігнорувати операції Ізраїлю у Сирії.

– Москва пригрозила, що будь-які літаки, що намагатимуться завдавати ударів, будуть збиті російськими літаками чи зенітними установками С-400, – йдеться у повідомленні.

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За повідомленнями ЗМІ, Путін заявив Нетаньягу, що його країна не дозволить завдавати жодної шкоди військовим сирійського режиму, тому що це суперечить меті РФ – сприяти режиму Башара Асада.

Нагадаємо, що 13 вересня у Росії заявили про закінчення війни в Сирії і необхідність просування процесу з врегулювання кризи в країні.

Джерело: Jerusalem Post