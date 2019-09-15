Лідер збірної України з греко-римської боротьби Жан Беленюк вийшов у фінал чемпіонату світу 2019 року у категорії до 87 кг.
Жан Беленюк завоював місце в фіналі на чемпіонаті світі 2019 з греко-римської боротьби в категорії до 87 кг.
У стартовій сутичці Жан переміг мексиканця Альфонсо Лейву 5:1, потім виграв у хорвата Івана Гуклека 7:1, після у Миколи Стадуба з Білорусі 3:1.
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У півфіналі український борець виборов перемогу у бронзового призера Ріо-2016 німця Дениса Кудлу 2:1 і вийшов у фінал.
16 вересня Жан Беленюк за золото битиметься з угорцем Віктором Лоренцом.
Раніше Факти ICTV писали, що Беленюк здобув золото у змаганнях з греко-римської боротьби на Європейських іграх 2019.
Фото: zhanbeleniuk
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