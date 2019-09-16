PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

США хочуть повернутися до переговорів про денуклеаризацію КНДР – ЗМІ

Держдепартамент США готовий відновити переговори з КНДР про денуклеаризацію.

КНДР-США

Представник Держдепартаменту США заявив, що переговори про денуклеаризацію Північної Кореї можуть відновити наприкінці вересня.

За його словами, точна дата і місце зустрічі для обговорення відповідного питання ще не призначені.

У свою чергу в КНДР заявили, що переговори з США повинні поновитися найближчими тижнями.

Читайте: КНДР провела запуск двох ракет у бік Японського моря

Про перезапуску діалогу щодо денуклеаризації домовилися президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин під час зустрічі в Пханмунджомі.

До слова, в ООН пропонують продовжити санкції проти Північної Кореї до її денуклеаризації.

Джерело: Yonhap

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Нафтова криза в Саудівській Аравії може спровокувати конфлікт між Іраном та США
Нафтова криза в Саудівській Аравії може спровокувати конфлікт між Іраном та США
Скасування мита на метал. Металурги просять Зеленського поговорити з Трампом
Скасування мита на метал. Металурги просять Зеленського поговорити з Трампом
У Чорне море зайшов корабель США – Росія запанікувала
У Чорне море зайшов корабель США – Росія запанікувала
Нова загроза для США: тропічний шторм Умберто може перерости в ураган
Нова загроза для США: тропічний шторм Умберто може перерости в ураган
Дональд Трамп
Трамп заявив про ліквідацію сина Усами бен Ладена
Вагітність
Американка через помилку лікарів народила дитину іншої раси
18 років після теракту 11 вересня. Коли покарають винних та історія очевидця
18 років після теракту 11 вересня. Коли покарають винних та історія очевидця
Теракти 11 вересня
Вежі-близнюки: що відомо про теракт 11 вересня і фільми про трагедію
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка