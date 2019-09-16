Держдепартамент США готовий відновити переговори з КНДР про денуклеаризацію.

Представник Держдепартаменту США заявив, що переговори про денуклеаризацію Північної Кореї можуть відновити наприкінці вересня.

За його словами, точна дата і місце зустрічі для обговорення відповідного питання ще не призначені.

У свою чергу в КНДР заявили, що переговори з США повинні поновитися найближчими тижнями.

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Про перезапуску діалогу щодо денуклеаризації домовилися президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин під час зустрічі в Пханмунджомі.

До слова, в ООН пропонують продовжити санкції проти Північної Кореї до її денуклеаризації.

Джерело: Yonhap