Посольство України в Чехії нагадало деяким чеським громадянам, що за порушення порядку в’їзду на окуповані території передбачена не лише адміністративна, але й кримінальна відповідальність.

Посольство України в Чехії звернуло увагу на повідомлення деяких “ЗМІ” в анексованому Криму про незаконне відвідання окремими громадянами Чехії окупованого півострова.

Особливе занепокоєння у дипломатів викликала інформація про те, що учасники групи нібито обговорили з представниками російської окупаційної влади питання налагодження поїздок туристичних груп з Чехії до окупованого Криму.

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За наявною інформацією, у складі групи порушників законодавства були й особи з числа керівництва так званої Світової ради Підкарпатських русинів, з якими нещодавно зустрівся президент Чехії.

Посольство України у Чеській Республіці закликало компетентні органи перевірити інформацію і вжити необхідних заходів.

Нагадаємо, раніше МЗС України викликало посла Чехії через зустріч Земана з русинами.

Джерело: Посольство України в Чеській Республіці