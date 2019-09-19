Взимку 1945 року в небі над окупованою Чехословаччиною побачать незвичайний апарат. Він був схожий на літаючу тарілку. Диск піднявся з шаленою для того часу швидкістю.

Тільки через багато років світові стане відомо – це було дітище секретної організації Аненербе.

За даними британської розвідки в Німеччині працювало 9 дослідницьких центрів, які займалися супертехнологіями. Секретні креслення, експерименти,які здавалися взагалі неможливими.

Організація Аненербе почала працювати ще до другої світової. Сотні вчених займалися математикою, астрономією, медициною, нетрадиційними методами впливу на людину.

Ідейним натхненником був Генріх Гіммлер – найвпливовіший наці після Гітлера. Мета одна – підкорити світ за допомогою магічних знань та супертехнологій.

Головне, чого хотіли нацисти – навчитися впливати на маси. І як покаже історія, їм це вдавалося. В СС була ціла картотека екстрасенсів, які повинні були співпрацювати з Аненербе.

У німців навіть був такий цікавий момент – що вони зібрали у замку всіх екстрасенсів, щоб вони побачили майбутнє великогерманського рейху. І вони побачили, що у 42 році буде велика битва на великій ріці десь на сході, де німецька армія програє і буде знищена. Буде битва у 43 році, де зіштовхнуться сталеві сили десь у східній Європі. І німецька армія теж програє. І тих, хто казав такі пророцтва просто вивели за межі замку і розстріляли.

Але не тільки психологія та людські можливості цікавили фашистів. З початком війни Аненербе бере під своє крило найсекретніші технічні розробки Третього рейху.

В лісах Німеччини, Франції та Польщі досі збереглися об’єкти, до яких звичайні люди не могли навіть наблизитися.

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В хащах Польщі знаходився полігон Блізна, де випробовували безпілотні літаки-снаряди Фау-1 та перші балістичні ракети Фау -2.

Німці їх називали зброєю відплати.

Тут працювали найкращі німецькі кадри. На чолі з конструктором Вернером фон Брауном. Суперзброя – за задумом Гітлера мала поставити на коліна Британію, яку німці так і не змогли окупувати.

Ракети та літаючі бомби збирали та встановлювали ув’язнені з концтабору, куди звезли в’язнів, які раніше працювали інженерами та механіками.

У Лондоні після бомбування новою зброєю Фау-1 понад 6 тис. загиблих. Пізніше Німеччина запустить і балістичну ракету Фау-2.

Літаючі диски застосувати в бою німці не встигли. Дослідник діяльності Вермахту Бартоломей Плебаньчик каже: нацисти хотіли їх використовувати для особливих завдань.

Є інформація, що німці встигли зробити 17 таких літаючих об’єктів. Напередодні капітуляції Німеччини їх підірвали. Але в 47 році про них заговорили знову. Після того, як США відправили експедицію своїх військово-морських сил до Антарктиди. За однією з легенд за командою Гітлера Німеччина там збудувала таємну військову базу.

Але крапку в цій історії ставити ще зарано. Цього літа поляки випадково знайшли щоденник колишнього офіцера СС. Там він описує місце, де знаходяться скарби третього рейху та документи Аненербе. Воно недалеко від містечка Мамерки на півночі Польщі. До нього доводиться довго йти хвойним лісом.

Але, на жаль, всередині нічого не знаходять.

Але окрім креслень та документів секрети Аненербе збереглися ще й в головах нацистів. Які не тільки врятувалися, але й спокійно жили після війни у тих же Сполучених Штатах. Наприклад, як Вернер фон Браун – батько американської космічної програми. Багато хто з дослідників вважає, що США продовжили експерименти з німецькими літаючими дисками.